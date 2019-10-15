Kazdağları’ndaki cinayet durdu
KANADA’lı Alamos Gold şirketi, internet sitesinden onbinlerce ağacı kestiği Kazdağları’ndaki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.
Alamos Gold Şirketi, dün yaptığı açıklamayla 13 Ekim 2019 tarihinde sona eren ruhsatının yenilenmesini beklerken, Kazdağları’ndaki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.
Şirketin madencilik ruhsatının iptal edilmediğinin fakat ruhsatı yenilenene kadar başka inşaat faaliyeti yürütemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, şirketin Enerji Bakanlığı ile ruhsat yenilenmesi için görüşmelere devam edeceği de bildirildi. Öte yandan Kazdağları’ndaki projeyi yürüten Doğu Biga Madencilik’in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Kirazlı Altın Madeni Projesi’nin 2020 sonlarında faaliyete geçeceği belirtildi.
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