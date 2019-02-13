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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.02.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Kazdağları'nda onlarca araç mahsur kaldı

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Balıkesir’in Edremit, Havran ve Çanakkale’nin Yenice İlçeleri arasında kalan Kazdağları’nın Kapanca-Hanlar-Kalkım yolunda gece başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Zaman zaman kar yağışı nedeniyle kapanan yolda onlarca araç mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçları orman köylüleri traktörleri ile kurtarıyor

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  • Kar yolları kapattı, Kazdağlarında onlarca araç mahsur kaldı
  • Kar yolları kapattı, Kazdağlarında onlarca araç mahsur kaldı
  • Kar yolları kapattı, Kazdağlarında onlarca araç mahsur kaldı
  • Kar yolları kapattı, Kazdağlarında onlarca araç mahsur kaldı
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Kazdağları’nın Kapanca-Hanlar-Kalkım mevkinde gece saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar yüksekliği 10 santimetreye kadar çıktı. Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde yol zaman zaman trafiğe kapandı. Bir çok araç yolda ilerleyemeyince beklemek zorunda kaldı. Yolda kar yağışı nedeniyle mahsur kalanları orman köylüleri dört çeker traktörleri ile kurtardı.

Bölgede içlerinde yolcu otobüsleri ve kamyonlarında bulunduğu onlarca araç mahsur kaldıkları yerden kurtulmak için ekipleri çalışma yapmasını bekliyor. Bölgeye çalışma yapması için Karayolları Ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Yetkililer bu yol kesimine mecbur kalınmadıkça girilmemesi ve bu yolda gidecek sürücülerin yanlarında zincir, çekme halatı ve kar lastiği olması gerektiğini ifade ettiler.

 

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