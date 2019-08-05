Kazdağları’nda maden eylemi
Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde madencilik faaliyetlerine karşı çıkan çevreciler, ‘Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması’nda bir araya geldi.
Balaban’dan 2 kilometre yürüyen çevreciler, maden sahasına girerek altın araması bölgesine tepki gösterdi. Kanadalı altın madeni şirketince yürütülen maden arama faaliyetlerine tepki için bölge sakinleri ve çevreciler, 26 Temmuz’da ‘Su Nöbeti’ başlattı. Nöbet sürdürülürken, çevre il ve ilçelerden de dün Kirazlı Balaban mevkisine gelen çevreciler, ‘Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması’nda bir araya geldi. Buluşmada bazı CHP’li milletvekilleri de yer aldı. Altın madeni şirketi tarafından ağaçların kesildiğini, altın arama faaliyetlerinde kullanılacak siyanürün kentin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na karışacağını öne süren çevreciler, tepkilerini dile getirdi.
Balaban mevkisindeki konuşmaların ardından binlerce çevreci, maden sahası alanına yürüyüşe geçti. Çevreciler, 2 kilometre yürüyerek, maden sahası giriş kapısına ulaştı. Bu sırada arkasındaki kalabalık da maden sahasına girdi. Giriş kapısının açılmasını isteyen bazı çevreciler, görevlilere tepki gösterdi. Bunun üzerine kapının tamamen açılmasıyla kalabalık, maden sahasına girdi. Maden sahasında basın açıklaması yapıldı. ‘Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması’, maden sahası içine fidan dikimiyle sona erdi.
Çevrecilerin Kirazlı Balaban mevkisine dönmesiyle ‘Su Nöbeti’ sürdürüldü.
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