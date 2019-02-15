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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.02.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

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Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde bulunan Kazdağları’nda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İki gün önce de kar yağışı nedeniyle onlarca kişinin kar esareti yaşadığı yolda bu günde araçlar aşırı yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler ise araçların yol kenarında terk etmek zorunda kaldı.

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  • Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor
  • Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor
  • Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor
  • Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bu sabah saatlerinde Kazdağları’nda tekrar etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Talimalanı, Kapanca, Hanlar, Deveboynu mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor zamanlar geçiriyor. Bölgede yapılan kar küreme çalışmalarının yağış karşısında yetersiz kalması nedeniyle zaman zaman trafik duruyor.

Birçok sürücü yolda ilerlemek için zincir takmaya çalışırken bazı sürücülerin de ilerleyemeyen araçlarını yol kenarında terk ettikleri görülüyor. Kara yolları ekipleri ise bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Ayrıca çalışmalar destek olmak için Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir adet grayder de bölgeye sevk edildi. Ekipler yolun açık tutulması için yoğun bir çaba harcıyor. Yağışın akşam saatlerine kadar kuvvetlenerek artması bekleniyor.

Yetkililer sürücüleri bu yol kesimine mecbur kalmadıktan sonra girmemeleri, bu yol kesiminde seyahat edeceklerin ise yanlarında mutlaka patinaj zinciri, çekme halatı ve kış lastiği bulundurmalarını istediler.

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