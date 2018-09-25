Kazaya yardım etmek istedi, aracı kullanan eşi çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKazaya yardım etmek istedi, aracı kullanan eşi çıktı
GeriGündem Kazaya yardım etmek istedi, aracı kullanan eşi çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)
25.09.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Kazaya yardım etmek istedi, aracı kullanan eşi çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazaya yardım etmek istedi, aracı kullanan eşi çıktı

İstanbul Kağıthane'de bir sürücü kursuna ait park halindeki eğitim aracına caddede 'U' dönüşü yaptığı sırada arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görüp yardıma koşan bir kişi, aracı kullanan yaralının eşi olduğunu görünce yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, Eyüpsultan Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Çalık (34) bir sürücü kursuna ait 34 YN 4592 plakalı eğitim aracıyla deneme sürüşü yapmak için park halinden yola çıkıp ''U" dönüşü yapmaya çalıştı.

Çıtak’ın kullandığı araca arkadan gelen Hasan Çakmak’ın kullandığı 34 FA 9640 plakalı kamyonet çarptı. Kazada otomobili kullanan Pınar Çalık araç içerisinde sıkışırken, yolcu koltuğunda oturan eğitmen Azize Selen (35) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya yardım etmek istedi, aracı kullanan eşi çıktı
EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI TESADÜFEN GÖRDÜ

Tesadüf eseri o sırada yoldan geçerek kaza yapan araca yardım etmeye çalışan bir kişi, aracı kullanan yaralının eşi Pınar Çalık olduğunu görünce yanından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan araçtan çıkartılan Pınar Çalık ve yolcu koltuğundaki eğitmen Azize Selen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya yardım etmek istedi, aracı kullanan eşi çıktı
''ARAÇ ANİDEN ÖNÜMÜZE ÇIKTI"

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Hasan Çakmak, ''O araç park halinde duruyordu, aniden önümüze çıktı. Ben sol tarafa kaçmaya çalıştım ama araca vurduk. Direksiyon dersi alıyormuş galiba" dedi.

Olayın bir diğer görgü tanığı Adem Kantarcı ise, "Ben karşıdan geliyordum. Bu bayan dönemedi, eğitim aracı zaten dönmeye çalışırken kamyonet vurunca duvara çarptı. O sırada tesadüfen eşi geçiyormuş, eşi kazaya bakınca kaza yapan kişinin eşi olduğunu söyledi. Yardımcı olmaya çalıştı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Kazaya yardım etmek istedi, aracı kullanan eşi çıktı

Kazaya yardım etmek istedi, aracı kullanan eşi çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Görüntülerin ardından gözaltına alınmıştı... Evin içi kan dondurdu

İnsanların üzerine sürdü, lüks otomobiliyle böyle dehşet saçtı. İfadesi kan dondurdu

Dolandırıcıların son hedefi ünlü gazeteci oldu!

İstanbul otogarında silah sesleri... Yaralılar var