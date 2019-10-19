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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)
19.10.2019 - 00:14, Son Güncelleme:

Kazaya sebep olup kaçtı... Genç kadından acı haber

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Kazaya sebep olup kaçtı... Genç kadından acı haber

SİVAS’ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti,o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarındaÿEğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Başpınar yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 58 MA 0095 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımı geçtikten sonra boş araziye yan yatarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Mustafa Başpınar ise yaralandı.

KAÇTI YAKALANDI

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü Mustafa Taşpınar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emel Duruduygu’nun cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün ise olaydan sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi. Plakadan yola çıkan ekiplerin biri İranlı 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

SON ANLARI KAMERADA

Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kameralarınca kaydedildi. Otobüste şoför dışında tek yolcu olarak bulunan Emel Duruduygu’nun son anları ise kameralara yansıdı.

Bir kamera açısından otobüsün camından yansıması gözüken genç kızın otomobilin çarpma anında savrulduğu görüldü. Otobüsün devrilmesinin ardından yerinden fırlayan sürücünün ise kız öğrenciye "Kızım, kızım" diye seslendiği anlar dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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