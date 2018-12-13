'Kazanova'nın sonu
Kendisini MİT personeli, sanatçı, emniyet müdürü, müteahhit, işadamı olarak tanıtıp 21 kadını ‘evlenme vaadiyle’ 200 bin lira dolandırdığı iddia edilen Mikail Öztürk yakayı ele verdi. İstanbul, Ankara, Bolu ve Kocaeli’deki adreslerde 3 ay boyunca saklanan Öztürk, son olarak Sakarya’da kandırdığı bir kadına giderken yakalandı.
EVLİLİK sitelerinde ve sosyal medyada profil oluşturarak ulaştığı kadınları ‘evlilik vaadiyle’ kandırıp dolandıran Mikail Öztürk ile ilgili şikâyetler üzerine Ankara Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri çalışma başlattı. Hakkında arama kararı çıkarılan ‘Kazanova’nın İstanbul, Ankara, Bolu ve Kocaeli’de sürekli farklı adreslerde kalarak izini kaybettirdiği belirlendi. Son olarak Sakarya’da izine ulaşılan Öztürk’ü takibe alan polis ekibi, dolandırıcıyı aracına binip kaçmak isterken yakaladı. Kendisini Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nda üst düzey bürokrat, MİT görevlisi, emniyet müdürü, Kültür Bakanlığı’nda sanatçı, sanayici, iş insanı ve müteahhit olarak tanıtan Öztürk’ün ‘evlilik vaadiyle’ kandırdığı 21 kadından 200 bin lira aldığı, ardından da ortadan kaybolduğu öğrenildi. Öztürk’ün parasını isteyen kadınları tehdit ettiği de kaydedildi.
‘KENDİ RIZALARIYLA VERDİLER’
Ankara’ya getirilerek sorgulanan Öztürk, ifadesinde kimseyi dolandırmadığını, kadınların kendi rızalarıyla para verdiğini belirterek, “Evlilik hazırlığı için masraflar oldu, onun için belli miktarda paralar verdiler. Düğün hazırlığı için paralar harcandı ancak anlaşmazlık olunca evlenemedik” dediği öğrenildi. 8’i dolandırıcılık olmak üzere 21 ayrı suçtan kaydı bulunan Öztürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle