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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

'Kazanova'nın sonu

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
'Kazanova'nın sonu

Kendisini MİT personeli, sanatçı, emniyet müdürü, müteahhit, işadamı olarak tanıtıp 21 kadını ‘evlenme vaadiyle’ 200 bin lira dolandırdığı iddia edilen Mikail Öztürk yakayı ele verdi. İstanbul, Ankara, Bolu ve Kocaeli’deki adreslerde 3 ay boyunca saklanan Öztürk, son olarak Sakarya’da kandırdığı bir kadına giderken yakalandı.

EVLİLİK sitelerinde ve sosyal medyada profil oluşturarak ulaştığı kadınları ‘evlilik vaadiyle’ kandırıp dolandıran Mikail Öztürk ile ilgili şikâyetler üzerine Ankara Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri çalışma başlattı. Hakkında arama kararı çıkarılan ‘Kazanova’nın İstanbul, Ankara, Bolu ve Kocaeli’de sürekli farklı adreslerde kalarak izini kaybettirdiği belirlendi. Son olarak Sakarya’da izine ulaşılan Öztürk’ü takibe alan polis ekibi, dolandırıcıyı aracına binip kaçmak isterken yakaladı. Kendisini Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nda üst düzey bürokrat, MİT görevlisi, emniyet müdürü, Kültür Bakanlığı’nda sanatçı, sanayici, iş insanı ve müteahhit olarak tanıtan Öztürk’ün ‘evlilik vaadiyle’ kandırdığı 21 kadından 200 bin lira aldığı, ardından da ortadan kaybolduğu öğrenildi. Öztürk’ün parasını isteyen kadınları tehdit ettiği de kaydedildi.

‘KENDİ RIZALARIYLA VERDİLER’

Ankara’ya getirilerek sorgulanan Öztürk, ifadesinde kimseyi dolandırmadığını, kadınların kendi rızalarıyla para verdiğini belirterek, “Evlilik hazırlığı için masraflar oldu, onun için belli miktarda paralar verdiler. Düğün hazırlığı için paralar harcandı ancak anlaşmazlık olunca evlenemedik” dediği öğrenildi. 8’i dolandırıcılık olmak üzere 21 ayrı suçtan kaydı bulunan Öztürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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