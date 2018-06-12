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    İstanbul polisinden 'Kazanlar'a şok baskın! Cephanelik çıktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    12.06.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, ‘Kazanlar’ grubu olarak bilinen elebaşılığını E.K.’nın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi yakalandı. 40 farklı suça karıştıkları öne sürülen çeteden MP5 otomatik silahın da arasında bulunduğu 9 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

    Fotoğraf: Arşiv

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar ve Ataşehir’de çete faaliyeti yürüten bir grupla ilgili bilgi aldı. İstanbul polisinden Kazanlara şok baskın Cephanelik çıktı
    Araştırmada elebaşılığını E.K.’nın yaptığı ve “Kazanlar” grubu olarak bilinen çetenin yaralama, kurşunlama, yasadışı tahsilat gibi olaylara karıştıkları belirlendi. Organize Şube ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla çete üyesi 20 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin 40’ın üzerinde suça karıştıkları belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı.

    Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Organize Polisi İstanbul ve 3 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda MP5 otomatik silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 62 fişek, biri kurusıkı 8 tabanca, 882 adet farklı çaplarda mermi, sahte polis kimliği, muşta ve 15 senet ele geçirildi. 2015 yılında da “Kazanlar” grubuna operasyon düzenlenmiş ve 20 şüpheli yakalanmıştı. 

     

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    Etiketler: çete operasyonu , son dakika , haberler
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