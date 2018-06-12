İstanbul polisinden 'Kazanlar'a şok baskın! Cephanelik çıktı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar ve Ataşehir’de çete faaliyeti yürüten bir grupla ilgili bilgi aldı.

Araştırmada elebaşılığını E.K.’nın yaptığı ve “Kazanlar” grubu olarak bilinen çetenin yaralama, kurşunlama, yasadışı tahsilat gibi olaylara karıştıkları belirlendi. Organize Şube ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla çete üyesi 20 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin 40’ın üzerinde suça karıştıkları belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı.



Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Organize Polisi İstanbul ve 3 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda MP5 otomatik silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 62 fişek, biri kurusıkı 8 tabanca, 882 adet farklı çaplarda mermi, sahte polis kimliği, muşta ve 15 senet ele geçirildi. 2015 yılında da “Kazanlar” grubuna operasyon düzenlenmiş ve 20 şüpheli yakalanmıştı.

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