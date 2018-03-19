Kazanın sırrı ‘beden dili’nde

İzmir'in Alsancak semtindeki trafik kazasında ölen oğlu Nurettin Martin'in yaptığı kazayı şüpheli görüp dedektif gibi araştırma yapan baba Hayrullah Martin'in kazadan sorumlu tuttuğu Hüseyin Y. hakim karşısına çıktı. Baba Martin, kazadan çekici sürücüsü Hüseyin Y'yi sorumlu tutarken, tutuksuz yargılanan sanık ise seyir halindeyken 300 metre arkasında patlama sesi duyduğunu, dikiz aynasından baktığında bir kaza gördüğünü ancak yol tek yön olduğu için geri dönemediğini iddia etti. Sanığın kazadan hemen sonra bir benzinliğe girdiğine ve panikle aracının etrafını kontrol ettiğine dikkat çeken Martin ailesinin avukatı Mehmet Bülent Ötkün ise, "Sanık kazaya karışmadığını iddia etse de, kameradaki şüpheli tavırları tam aksini gösteriyor" dedi.

"KAFA KAFAYA GİDİYORDUM"

Yeni Asır'ın haberine göre, Olay, 8 Ekim 2016'da saat 04.00 sıralarında Alsancak Liman Caddesi'nde meydana geldi. Konak'ta bir eğlence mekanında vale olarak çalışan Nurettin Martin (22), iş çıkışı otomobille Alsancak'a doğru giderken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki beton viyadük ayağına çarparak hayatını kaybetti. Kayıtlara tek taraflı trafik kazası olarak geçen durumu şüpheli bulan 63 yaşındaki baba Hayrullah Martin ise, kazaya bir aracın daha karıştığı iddiasını kanıtlamak için delil toplayarak savcılığa sundu. İddianamede, bir taksicinin kaza anını gördüğü, bir çekicinin durmak yerine hızla uzaklaştığı belirtildi.









SOL ARKADA SÜRTME İZİ

Ayrıca çekici sürücüsünün yakıt ihtiyacı olmadığı halde istasyona girdiği ve kamera kayıtlarına göre aracının arka tarafını kontrol ettiği ve sinirli şekilde telefonla konuştuğu kişiye, "Bir arabayla kafa kafaya gidiyordum" gibi sözler sarf ettiği yer aldı.'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan ilk kez hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık suçlamaları reddetti. Tanık olarak dinlenen benzinlik görevlisi ise çekicinin sol arka tarafında bir sürtme izi gördüğünü söyledi. Baba Hayrullah Martin, kazayı araştırırken oğlunun bir araçla yarıştığını söylediğini iddia ettiği sanık Hüseyin Y'nin şimdi de mahkemede çelişki ifade verdiğini öne sürdü.

Avukat Mehmet Bülent Ötkün ise ölen Nurettin Martin'in viyadük ayağına çarptığı sırada otomobilin sol tarafında hasar oluştuğunu, incelemede sağ ön tarafında da sürtme izi bulunduğunu, çekicinin sol arka köşesinde de benzer bir sürtme izi olmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

"İLLA Kİ SUÇÜSTÜ OLMASI GEREKMİYOR"

Martin ailesinin avukatı Mehmet Bülent Ötkün, "Sanığın suçlu olduğuna inancımız tamdır. Yargı ve deliller olaya götürüyorsa, illa suçüstü yapılması gerekmiyor. Sanık her ne kadar aracının sol arka tarafının müvekkilimin ölen oğlunun kullandığı otomobilin sağ ön tarafına sürtmediğini iddia etse de olaydan hemen sonra benzinlikteki kamera görüntüleri ve tanık beyanları aksini göstermektedir. Sanığın benzinlikteki hal ve hareketleri şaşırtıcıdır. Bu nedenle sanığın güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan beden dili için bilirkişi incelemesi istedik. Gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.