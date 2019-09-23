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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/DHA
23.09.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Kazanın ardından şok görüntü! Ölümüne neden oldu...

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Kazanın ardından şok görüntü! Ölümüne neden oldu...

ZONGULDAK'ta, dün kontrolden çıkıp, ağaçlık alana yuvarlanan aracın ön camından fırlayarak ölen Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için internette 15 liraya satılan kemer bölgesine 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı.

Merkeze bağlı Saraycık köyünde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Akdeniz yönetimindeki 67 EY 696 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 40 metreden ormanlık alana uçtu. Takla atan araçtan fırlayarak başını ağaca çarpan Mehmet Akdeniz, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Mehmet Akdeniz, bugün Saraycık köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

JANDARMA UYARDI

Mehmet Akdeniz'in araç seyir halindeyken emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için kemer bölgesinde 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı. İkaz susturucuların internette 15 liraya satılması dikkat çekti. Jandarmanın yaptığı incelemede Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma yetkilileri, vatandaşların trafikte araçlarını kullanırken emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kazanın ardından şok görüntü Ölümüne neden oldu...


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