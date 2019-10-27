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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
27.10.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Kazanın ardından şaşkına çeviren anlar!

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Kazanın ardından şaşkına çeviren anlar!

Zincirlikuyu’da aniden frene basan sürücünün kontrolündeki otomobile motosikletli arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün takla atarak yaralanan gençle ilgilenmek yerine aracının arkasına bakması ve hesap sorarak tartışması pes dedirtti.

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  • Kazanın ardından şaşkına çeviren anlar
  • Kazanın ardından şaşkına çeviren anlar
  • Kazanın ardından şaşkına çeviren anlar
  • Kazanın ardından şaşkına çeviren anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beşiktaş Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi bağlantı yolunda geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada, iddiaya göre öğle saatlerinde 34 FH 2985 plakalı otomobil viyadük üzerinden Barbaros Bulvarı'na bağlanmak istedi. O esnada sürücü yola girmek için aniden frene bastı. Otomobilin yavaşlamasıyla arkadan gelen motosiklet araca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yere savrulurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından aracından inen kadın, yerde yatan yaralı sürücüyle ilgilenmek yerine otomobilinin arkasına baktı. Yaptığı bununla da kalmayan kadın sürücü, sağlık ekiplerine ihbarda bulunmak yerine yerde yatan yaralıyla, “Şimdi ne yapalım oğlum” diyerek bir de tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından kadın, yaralının yanına gelmeyerek aracıyla ilgilenmeye devam etti. O esnada yoldan geçen fizyoterapist bir kadın ise gelerek yaralı gence müdahalede bulundu. Duyarlı vatandaşlar gençle ilgilenirken, sürücü ise aracıyla ilgilenmeye devam etti. Yaralı genç yerde yattığı sırada tepki gösteren sürücü, “Niye bu kadar hızlı gidiyorsun” diye bir de hesap sordu. Gencin "Hızlı değilim" diye yanıt vermesi üzerine sürücü karşılık vermeye devam etti.

OTOMOBİLİNİN BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Sürücü fotoğraflama yaptıktan sonra aracını yol kenarına aldı. Trafikte kalan sürücüler ise araçlarının kontağını kapatarak yaralıyla ilgilenip, başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı genç ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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