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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR (DHA)
10.06.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Kazanın ardından herkes seferber oldu ama Muhammed yaşatılamadı

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Kazanın ardından herkes seferber oldu ama Muhammed yaşatılamadı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Doğan'a (12) otomobil çarptı. Çevredekiler tişörtlerini çıkartıp çocuğun başından akan kanı durdurmaya çalışırken, yoldan geçen bir doktor da duran kalbine masaj yaptı. Hastaneye kaldırılan Muhammed, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu Seyrantepe köprülü kavşak çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek için çitlerden atlayan Muhammed Doğan'a, Mustafa Y.'nin kullandığı 34 BGU 671 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuğun başı yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Otomobil sürücüsü şoka girerken, kazayı görenler yerde yatan çocuğun başından akan kanı durdurmak için tişörtlerini çıkartarak üzerine bastırdı. Yoldan geçen bir doktor da çitlerin üzerinden atlayarak kalbi duran Muhammed'i kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağırlaşan Muhammed, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada doktorların yaptığı müdahalelere rağmen Muhammed kurtarılamadı.

Hastaneye akın eden çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken sürücü Mustafa Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Muhammed Doğan'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.

Kazanın ardından herkes seferber oldu ama Muhammed yaşatılamadı

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