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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kazandığınız 3-5 belediye sizi yanıltmasın

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Kazandığınız 3-5 belediye sizi yanıltmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’ye “Kazandığınız 3-5 belediye sizi yanıltmasın” diye seslendi, “Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yasak savma kabilinden yuvarlak laflar değil, delikanlıca tavır göstermenizi bekliyor” dedi. Erdoğan dün Trabzon’da 216 projenin açılışını yaparken özetle şunları söyledi:

İDARİ KARARLA GÖREVDEN ALDIK

“Diyarbakır, Mardin, Van buradaki belediye başkanlarını idari kararla görevden aldık. Zira benim milletimin alın terinden ödediği vergilerle oralara gönderilen parayı, Kandil’e terör örgütlerine gönderenleri hiçbir zaman görmemezlikten gelemeyiz, onları kapıya koyarız. Koyduk. CHP çıkıyor ne diyor, ‘Bu hak ve özgürlüklere, demokrasiye aykırıdır’. Bay Kemal sen bu terör örgütlerinin mensuplarıyla Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin. Ama bizim bu terör örgütlerinin temsilcileri ile en ufak bir dirsek temasımız olamaz. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar hiçbir davetime bunları asla davet etmedim. Etmem, çünkü sizler bana bu görevi öyle verdiniz. Hadi HDP kendini terör örgütünün güdümünden kurtaramadığı için hiçbir zaman siyasi parti haline gelememiş bir payandadır. Lafa geldiğinde geçmişini Cumhuriyet’le yaşıt tutan CHP’ye ne oluyor? Bu aymazlık, gaflet ve riyakârlık niye?

KİMİN TARAFINDASIN

Ey CHP sen kimin yanında, kimin tarafındasın. Eğer Türkiye’nin yanında olduğunu söylüyorsan o zaman terör örgütleri başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerle ne işin var? Doğu Akdeniz’de iki sismik araştırma, iki sondaj gemimiz var. Firkateynlerimiz var. SİHA’larımız var. Hepsi ile Doğu Akdeniz’deyiz tüm dünya ‘Türkiye’nin orada ne işi var’ diyor. Türkiye’nin Irak’ta, Suriye’de, tüm Akdeniz hattında, Karadeniz’de, Balkanlar’da, Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü mücadelelere ağzından niçin hayırlı bir laf çıkmıyor. Ya sessiz kalarak ya da karşımızdakilerin ağzı ile konuşarak bu ülkenin ve milletin partisi olduğunu nasıl iddia edebiliyorsun? Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yasak savma kabilinden yuvarlak laflar değil, delikanlıca tavır göstermenizi bekliyor.

ŞEREF MİRASI BIRAKIN

CHP yönetimine evlatlarına utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız 3-5 belediye sizi yanıltmasın. Bu millet fırsat verir ama değerlendirmediğiniz takdirde geri almasını da iyi bilir. CHP’den tek isteğimiz kendi günübirlik menfaatlerini değil vatanın tamamının çıkarlarını savunmalı. Milletimizden bu partiyi yerli ve milli duruş konusunda yakından takip etmesini daha çok yalpalaması halinde hak ettiği dersi ilk seçimlerde sandıkta vermesini istiyorum.

Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, fedakarlığı boşa gitmemiştir. Dün ve bugün 22 teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Ahdimiz var, inlerine gireceğiz dedik, girdik giriyoruz. Dağ tepe demeden bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

EMİNE BULUT OLAYI TAM BİR VAHŞETTİR, ALÇAKLIKTIR

- KONUŞMASI sırasında, “İdam istiyoruz” diye kendisine seslenen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdam kararını benim tek başıma verme yetkim yok. Parlamentodan geldiği zaman ben onaylayacağımı daha önce söyledim zaten. Son Emine Bulut Hanımefendi ile ilgili olay yenilir yutulur bir olay değildir. Bu ciddi bir vahşettir, alçaklıktır, adiliktir. Ne derseniz deyin az kalır. Ben babasıyla da görüştüm. Vicdanımızın da hukukun da kabul etmesi mümkün değil” diye yanıt verdi.

TRABZON’A MÜJDE

Trabzon yatırım adası, endüstri bölgesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini önceki gün akşam imzaladım. Yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği ve 7 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bu bölgeyle şehrimize yeni bir dinamizm kazandıracağız. Geçtiğimiz 17 yılda Trabzon’da toplamda 30 milyar liralık yatırım yaptık.

İMAMOĞLU’NA: ÖNCELİĞİ TATİL

Lafla peynir gemisi yürümez. Aşkı ve davası olmayanlar, şehir felaketin pençesinde kıvranırken kimileri önceliğini tatile verebilir. İşte İstanbul bunu yaşadı. Tıpkı Trabzon gibi Fatih’in emaneti olan İstanbul’a hep birlikte sahip çıkacağız. İstanbul’da yaşayan Karadenizliler başta olmak üzere tüm hemşerilerimizle, bu aziz şehrin bölücü örgütün temsilcilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız.

O ANNEYLE KONUŞTU

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile telefonda görüntülü görüştü. Erdoğan, “Direndiniz ve söke söke bu hainlerin elinden o evladınızı kurtardınız. Bundan dolayı sizleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve yanındakilerce tercüme edilen konuşmada anne Akar ise Erdoğan’a teşekkür ederek, “Benim oğlum size emanet” dedi. Konuşma sonunda Erdoğan, Akar ile Kürtçe vedalaştı.

52 MİLYON TURİST AĞIRLIYORUZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Bu yıl turizmde patlama olacak. Hamdolsun, şu anda 52 milyon turisti, bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz” dedi.
23 Haziran yerel seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine Karadeniz’den başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geceyi memleketi Rize’nin Güneysu ilçesindeki evinde geçirdi. Erdoğan, sabah Güneysu Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti, ardından helikopterle Trabzon’un Tonya ilçesindeki Erikbeli Yaylası’na gitti. Suna Kepolu Ataman ve Atilla Ataman tarafından yaptırılan otelin açılış törenine katılan Erdoğan, şöyle konuştu: “Hakikaten bu yaylada tüm yaylara örnek olacak adım attılar. Şimdi yaylalarda örnek mi arıyorsunuz? İşte size örnek. Gelin, buraya bakın, öyle yapın. Yaylalar tarumar olmasın, bu güzellikler korunsun. Doğalgaz meselesi var. Doğalgazı da hallettiği zaman bu kurum çok daha güçlü olacak. Devasa bir arazide bu yatırım çok önemli. Çok büyük yatırım. Buraya yarından itibaren müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Bizler de sadece Halk Bankası olarak değil bakanlıklar olarak sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. Buraya en kısa zamanda bir helikopter pisti yapılmalı.
Hamdolsun, şu anda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz. Nereden nereye. Doğu Karadeniz şu an turist kaynıyor.”

Rıza Özel
Rıza Özel
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