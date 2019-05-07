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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.05.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Kazan hırsızı böyle görüntülendi!

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Samsun’un Bafra ilçesinde 2 katlı müstakil evden bakır kazan çalan şahıs kameraya yakalandı.

Olay, Yaka Mahallesi İshaklı Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teoman Fehmi Karaosman’a ait 2 katlı müstakil binanın arka bahçesinde bulunan binanın kapısının açık olduğunu fark eden komşuları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulurdu. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kamera kayıtlarında bir şahsın önce kapıyı açmak için uğraştığını daha sonra camı kırarak içeri girdiğini ve bir süre sonra da kucağında bakır kazanla birlikte çıkarak kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri daha önceden hırsızlıktan sabıkası bulunan O.T.’nin (21) kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Aşayış Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 10 gün önce aynı evden ve Büyükcami Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evden televizyon ve bakır kazan hırsızlığı iddiasıyla Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, çıkartıldığı mahkeme tarafından denetimde serbestlik kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

Aynı evde 10 gün önce yaşanan hırsızlık olayı sonrası ev sahibi Teoman Fehmi Karaosman'ın arka bahçeye güvenlik kamerası taktırdığı öğrenildi.

Kazan hırsızı böyle görüntülendi


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