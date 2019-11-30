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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
30.11.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Skandal toplantı! ‘Bu salonda FETÖ’cünün ne işi var’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: Skandal toplantı! ‘Bu salonda FETÖ’cünün ne işi var’

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Meclis heyetiyle gittiği Kazakistan’daki toplantıda Türkiye’nin iadesini istediği bir FETÖ’cü olduğunu öğrenince tepki gösterdi. Kazakistan Meclis Başkanı’na “Buna nasıl izin verdiniz” diye soran Gök, daha sonra da Twitter’dan “Kazakistan’dan FETÖ mensuplarının iadesini istedik” dedi. Gök bu mesajının ardından sosyal medyada FETÖ’nün saldırısına uğradı.

CHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptığı dönemde FETÖ’cü darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi ailesini damadına emanet ederek yola çıkan ve TBMM’ye ilk giden siyasilerin arasında bulunan, o gece bombalanan TBMM’de kürsüden CHP olarak darbeye bütün güçleriyle direneceklerini söyleyen Levent Gök, yıllar sonra yeniden FETÖ’cülerin hedef tahtasına konuldu.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 26-27 Kasım tarihlerinde Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Günü nedeniyle Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nıgmatulin’in ev sahipliğindeki toplantıya katılmak üzere TBMM’yi temsilen bu ülkeye giderek konferansa katıldı. Konferans sonunda Türkiye Kazakistan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Gök’e, Türkiye’nin iadesini istediği FETÖ’cülerden Doğan Yıldız’ın arka sıralarda oturarak toplantıyı izlediğini söyledi.

OKULLARI FAALİYETTE

Toplantının ardından Türkiye ve Kazakistan Meclis heyetleri görüşme yaptı. Bu görüşmeye Gök ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeyse Kadak, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve Kazakistan Büyükelçisi Uyanık katıldı. Gök burada, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nıgmatulin’e tepkisini dile getirerek, “Toplantıya geldik ama Türkiye’nin iadesini istediği bir FETÖ’cü toplantı salonunda bulunuyormuş. Buna nasıl izin verdiniz? Siz Türkiye’ye gelseniz, Kazakistan’ın aradığı biri sizin konuşma yaptığınız salonda bulunsa ne yaparsınız? Bunun gereğini niye yapmıyorsunuz? Halen FETÖ okulları burada faaliyet gösteriyor. Neden bir şey yapmıyorsunuz? Bunun izahının yapılmasını istiyoruz” dedi. Ancak Gök, bu sorularına tatminkar yanıt alamadı.

FETÖ’YÜ KIZDIRAN MESAJ: İADELERİNİ İSTEDİK

Gök, bu soğuk konuşmanın ardından Türkiye’ye döndüğünde durumu Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a iletti. Gök daha sonra da Twitter’daki @goklevent adresinden ilk olarak, “Kazakistan’da görüştüğümüz Meclis Başkanı Sayın Nurlan Nıgmatulin’den FETÖ mensuplarının iadesini ve vize süresinin 90 güne çıkarılmasını beklediğimizi ifade ettik” mesajı paylaştı. Bu paylaşımla birlikte Gök’e sosyal medyada FETÖ’cülerin saldırısı başladı.

İKİ ELİM YAKANIZDA

Bunun üzerine Gök ikinci bir tweet atarak “Kazakistan’da Meclis Başkanı ile yaptığım görüşmede FETÖ mensuplarının iadesini talep etmem üzerine şahsıma karşı FETÖ’cüler saldırıyorlar. 15 Temmuz’da bombalanan Meclis’te bulunup darbeye karşı çıkan bir milletvekili olarak diyorum ki iki elim yakanızdadır” dedi. Bu mesajı üzerine tehditler daha da artınca Gök son olarak, “Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nur Sultan Nazarbeyev adına düzenlenen ve TBMM adına katıldığımız uluslarası toplantıyı, Türkiye tarafından iadesi istenen FETÖ mensubunun izlediğinin ortaya çıkmasının izahını dost ve kardeş Kazakistan mutlaka yapmalıdır” mesajını paylaştı.

TEHDİTLERLE UĞRAŞIYORUM

LEVENT Gök yaşadıklarını Hürriyet’e anlatırken şöyle konuştu: “Meclis bombalanırken, orada olduğum için, Kazakistan’ın bu olan bitene açıklama getirmesini istediğim için FETÖ’cülerin tehdidi ve saldırılarıyla uğraşıyorum. Kazakistan gibi dost ve kardeş bir ülkenin, Türkiye’nin iadesini istediği FETÖ mensuplarının neden iade edilmediği ve böyle resmi toplantılara kadar girebilmelerinin izahını yapması gerektiği çok açıktır. Bu hoş olmayan durumun devamında iki ülke arasındaki güven ilişkilerinin zedeleneceğini düşünüyorum. Konuyu paylaştım. Görev artık Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı’nındır.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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