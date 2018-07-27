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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yaşar ANTER/DHA
27.07.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Bodrum'da! Korumalar eşliğinde denize girdi

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KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev (75), 2 gün önce geldiği Bodrum’da tatiline başladı. Kaldığı otelin koyunda korumalarıyla denize giren Nazarbayev, 75 dakika yüzdü. Aralıklarla süren yağmura aldırış etmeyen Nazarbayev, otelin sahilinde yürüyüş yaparken, koruma ordusu ise dikkat çekti.

Bodrum’a 2 gün önce özel bir jetle, yakınları ve yaklaşık 25 kişilik koruma ordusuyla gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bugün öğle saatlerinde, 6 korumasıyla birlikte, kaldığı otelin bulunduğu Zeytinlikahve Koyu’nda denize girdi. Ara ara yağan yağmura aldırış etmeyen Nazarbayev, tam 75 dakika yüzdü. Nazarbayev, ardından çıktığı iskelede, jimnastik hareketleri yaptı. Nazarbayev’in yüzdüğü koyun tamamen kapatıldığı görüldü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Bodrumda Korumalar eşliğinde denize girdi



Bir süre sonra Nursultan Nazarbayev, kısa pantolon, tişört ve şapka giydi, 20 dakika yürüyüş yaptı. Nazarbayev’i, otelin bulunduğu sahilde korumaları uzaktan takip etti. Nazarbayev otelde kendisini tanıyıp, selam verenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti. Yaz tatillerini 9 yıldır aynı otelin yaklaşık 300 metrekarelik özel rezidansında geçiren Nazarbayev’in, yakınlarıyla Bodrum koyları ile Yunan adalarını kapsayan 4-5 günlük mavi yoluculuğa çıkacağı öğrenildi. Kazak milyarder Alijan İbramigov’a (64) ait olduğu öğrenilen 101 metre uzunluğundaki İngiltere bayraklı ’I Dynasty’ isimli yat, bu sabah Nazarbayev’in kaldığı otelin koyuna demirledi. Nazarbayev ve yakınlarının, yaklaşık 2 hafta tatil yaptıktan sonra ülkesine döneceği öğrenildi.

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