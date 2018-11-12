Kazadan sonra tehdit etti: 'Kapat parçalarım'
Adana’da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu kazada 2 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri çıkardığı sırada vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Araç içerisinde sıkışan sürücü kendisini görüntüleye gazetecilere "Kapat parçalarım" dedi.
Kaza, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Ziyapaşa Kavşağında meydana geldi. Bir panelvan ile otomobil kavşakta birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde çıkartılan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Vatandaşların itfaiye ekiplerinin araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonları ile o anları anbean görüntüledi.
ARAÇTA SIKIŞTIĞI UNUTTU GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ
Panelvan sürücü ve arkadaşı araç içerisinde sıkışırken, onların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları yaptığı sırada, panelvanın sürücüsü kendisini görüntüleyen gazeteciler, “Kapat Allahıma parçalarım” diye tehdit savurdu.
Sürücü ve arkadaşı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra gazetecilere saldırmak isteyen sürücüye polis engel oldu.
Trafik polisleri kaza incelemesi yaptığı sırada, otomobil içerisinde çok sayıda içi boş içki şişesi buldu.
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