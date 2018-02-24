Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kazadan sonra olay yerine gelenler nasıl olduğunu anlamadı

    Kazadan sonra olay yerine gelenler nasıl olduğunu anlamadı

    Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa) (DHA)
    24.02.2018 - 10:32 | Son Güncelleme:

    BURSA’da Orhangazi- Gemlik Karayolu’nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan Gülli Çap (65), ön camdan aracın ön kaputuna fırladı. Ağır yaralanan Çap ve sürücü eşi, hastaneye kaldırıldı.

    Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu Karsak Boğazı mevkiinde meydana geldi. Emekli polis memuru Enver Çap yönetimindeki 34 YJ 9982 plakalı otomobil, Orhangazi’den Bursa yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

    Kazadan sonra olay yerine gelenler nasıl olduğunu anlamadıYolda zikzaklar çizen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile sürücünün eşi Gülli Çap ön camdan fırladı. Aracının ön kaputunun üstüne düşen Gülli Çap, ağır yaralandı. Sürücü Enver Çap ise araçta sıkıştı.

    Kazadan sonra olay yerine gelenler nasıl olduğunu anlamadıÇevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ön kaputta ağır yaralı halde yatan Gülli Çap’a ilk müdahaleyi yaptı. Araç içinde sıkışan Enver Çap, eşinin kurtarılmasını izledi.

    Kazadan sonra olay yerine gelenler nasıl olduğunu anlamadıGülli Çap, müdahalenin ardından sedyeye alındı, eşi ise itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Ayakta tedavi edilen Enver Çap, eşinin yanına giderek destek olmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: Bursa , trafik kazası , kaza , Gülli Çap , Enver Çap , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri