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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.03.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Kazadan sonra kaçtı, bekçiler geri getirdi

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Kazadan sonra kaçtı, bekçiler geri getirdi

Aydın’da gece yarısı kaza yapan bir otomobilin sürücüsü kazadan sonra olay yerinden uzaklaştı. Şehir merkezinde yeni göreve başlayan bekçiler, kaybolan sürücüsü kazadan hemen sonra bulup getirdi. Mahalle sakinlerinin uykusunu kaçıran sürücü hakkında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Olay gece saat 03:00 sıralarında Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çarşamba Pazarı istikametinden Işıklı Bulvarı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 JD 254 plakalı otomobil önce yol kenarında bulunan trafik levhasını ardından yol kenarında park halinde olan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait 09 AJ 055 plakalı kamyonete çarptı.

Büyük bir gürültüyle uyanan çevre sakinleri bulvar üzerinde 3 aracın birbirine girdiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirip yardım istedi. Bölgeye gelen polis ekipleri hurdaya dönen otomobil içerisinde kimseyi göremeyince şoförün kazadan sonra firar ettiğini belirledi.

Kazadan sonra kaçtı, bekçiler geri getirdi



GECE BEKÇİLERİ BULUP GETİRDİ

Bu arda anonsları takip eden ve yeni göreve başlayan bekçiler kaza yaptıktan sonra kaçan sürücüyü sokak arasında yakalayıp kaza mahalline getirdi. Alkol metreye üflemeyen sürücü alkolünün ölçülmesi için polis ekiplerince hastaneye götürüldükten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

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