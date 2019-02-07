Kazada yaralanan atlarÄ±n yÃ¼rek burkan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼

Kazada yaralanan atlarÄ±n yürek burkan görüntüsü
Antalya'da sahipsiz iki ata kamyonet Ã§arptÄ±. Ã‡eÅŸitli yerlerinden yaralanan, bir sÃ¼re sonra yol kenarÄ±na alÄ±nan iki at, tedavi edilmek Ã¼zere hayvan ambulansÄ±yla barÄ±naÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Kaza Ã¶ÄŸle saatlerinde MuratpaÅŸa ilÃ§esi Gazi BulvarÄ± Ã¼zerinde meydana geldi. Sahipsiz gezen 1'i diÅŸi iki ata, araÃ§ trafiÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu Gazi BulvarÄ± Ã¼zerinde ters ÅŸeritten ilerlediÄŸi sÄ±rada, iddiaya gÃ¶re Ã¶nce bir kamyonet, ardÄ±ndan TÄ±r Ã§arptÄ±. Kazada atlardan erkek olan hafif yaralanÄ±rken, diÄŸeri Ã§eÅŸitli yerlerinden darbe aldÄ±. Kaza nedeniyle tek ÅŸeridi kapan yolda uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸurken, vatandaÅŸlar durumu polis ve Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne bildirdi. KÄ±sa sÃ¼rede belirtilen adrese gelen polis Ã§evre gÃ¼venliÄŸi alÄ±rken, yerde uzun sÃ¼re yatan atlar vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lÄ±p yolun kenarÄ±na getirildi. YaralÄ± atlar daha sonra hayvan ambulansÄ±yla hayvan barÄ±naÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
OlayÄ± gÃ¶renlerden Sefa Aktun, "Yolda yaralÄ± atlarÄ± gÃ¶rÃ¼nce hemen durdum. Ã‡eÅŸitli kurumlarÄ± arayÄ±p yardÄ±m istedim. Ä°nÅŸallah bir ÅŸey olmaz" dedi.
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