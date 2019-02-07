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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Bülent TATOÄžULLARI/DHA
07.02.2019 - 14:10, Son GÃ¼ncelleme:

Kazada yaralanan atlarÄ±n yürek burkan görüntüsü

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Kazada yaralanan atlarÄ±n yürek burkan görüntüsü

Antalya'da sahipsiz iki ata kamyonet Ã§arptÄ±. Ã‡eÅŸitli yerlerinden yaralanan, bir sÃ¼re sonra yol kenarÄ±na alÄ±nan iki at, tedavi edilmek Ã¼zere hayvan ambulansÄ±yla barÄ±naÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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  • Kazada yaralanan atlarÄ±n yÃ¼rek burkan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼
  • Kazada yaralanan atlarÄ±n yÃ¼rek burkan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼
  • Kazada yaralanan atlarÄ±n yÃ¼rek burkan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼
  • Kazada yaralanan atlarÄ±n yÃ¼rek burkan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼
Haberle ilgili daha fazla fotoÄŸraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza Ã¶ÄŸle saatlerinde MuratpaÅŸa ilÃ§esi Gazi BulvarÄ± Ã¼zerinde meydana geldi. Sahipsiz gezen 1'i diÅŸi iki ata, araÃ§ trafiÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu Gazi BulvarÄ± Ã¼zerinde ters ÅŸeritten ilerlediÄŸi sÄ±rada, iddiaya gÃ¶re Ã¶nce bir kamyonet, ardÄ±ndan TÄ±r Ã§arptÄ±. Kazada atlardan erkek olan hafif yaralanÄ±rken, diÄŸeri Ã§eÅŸitli yerlerinden darbe aldÄ±. Kaza nedeniyle tek ÅŸeridi kapan yolda uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸurken, vatandaÅŸlar durumu polis ve Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne bildirdi. KÄ±sa sÃ¼rede belirtilen adrese gelen polis Ã§evre gÃ¼venliÄŸi alÄ±rken, yerde uzun sÃ¼re yatan atlar vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lÄ±p yolun kenarÄ±na getirildi. YaralÄ± atlar daha sonra hayvan ambulansÄ±yla hayvan barÄ±naÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

OlayÄ± gÃ¶renlerden Sefa Aktun, "Yolda yaralÄ± atlarÄ± gÃ¶rÃ¼nce hemen durdum. Ã‡eÅŸitli kurumlarÄ± arayÄ±p yardÄ±m istedim. Ä°nÅŸallah bir ÅŸey olmaz" dedi.

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