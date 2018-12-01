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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.12.2018 - 06:27, Son Güncelleme:

Kazada yaralanan alkollü kişiyi kimse ikna edemedi

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Kazada yaralanan alkollü kişiyi kimse ikna edemedi

Ankara’da karşıdan karşıya geçerken ticari taksinin çarptığı kişinin tedavi olmamak için gösterdiği direnç, ekiplere pes ettirdi. Alkollü olduğu belirtilen yaralı, sağlık ekiplerini olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra aksayan bacağına rağmen yürüyerek yoluna devam etti.

Çankaya ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’nde gece yarısı meydana gelen kazada, Ziya Gökalp Caddesi üzerinden Kolej istikametinde seyir halinde olan 06 T 5921 plakalı ticari otomobil, Mithatpaşa Üst Geçidi’nin altında yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncay A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaya, bacağından yaralandı.

EKİPLER, TEDAVİ OLMASI İÇİN DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ

Kazayı gören uygulama görevindeki polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Tuncay A.’nın yaralı bacağına müdahale etmek isteyince dirençle karşılaştı. Alkollü olduğu belirtilen şahıs, sağlık ekiplerine “Hayır” diye bağırarak tedavi olmak istemediğini söyledi. Ayakta tedavi etme teklifini geri çeviren şahıs, “Bir an önce ölmek istiyorum” diye bağırdı. Ayakta durmakta güçlük çeken yaralıyı ambulansa bindirmek için dakikalarca dil döken polis ekipleri, şahsı bir türlü ikna edemedi.

Şahsın, defalarca tüm suçun kendisinde olduğunu, hiç kimseden şikayetçi olmadığını ve tedavi olmak istemediğini tekrarlamasının ardından sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan taksi sürücüsünün evine bırakma teklifini de reddeden Tuncay A., aksayan bacağına aldırmadan cadde üzerinde Kolej istikametinde yürüyerek gözden kayboldu.

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