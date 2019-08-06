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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsa ÇİÇEK/DHA
06.08.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

TEM'de kaza! Damacanalar yola savruldu

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TEM'de kaza! Damacanalar yola savruldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, lastiği patlayan damacana su yüklü TIR, emniyet şeridinde duran TIR’a çarptı. 1 kişinin yaralandığı kazada, damacanaların yola savrulması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Uzunçınar mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Semavi Yüksel yönetimindeki 54 H 2061 plakalı damaca su yüklü TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. TIR, Seyfettin Ceylan’ın emniyet şeridinde park ettiği 41 BU 465 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, Seyfettin Ceylan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle TIR’daki su dolu damacanaların otoyola savrulması nedeniyle, ulaşım tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri ve çevredekilerin yardımı ile toplanan damacanalar yol kenarına alındı. TIR’ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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