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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
07.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Kazada şehit olan Uzman Jandarma Yenier için tören düzenlendi

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Kazada şehit olan Uzman Jandarma Yenier için tören düzenlendi

İstanbul Havalimanı yolunda,  TIR'a motosikletiyle arkadan çarparak şehit olan Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında yapılan törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

İstanbul Motorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, dün İstanbul Havalimanı yolunda kullandığı motosiklet ile seyir halinde iken sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen TIR'a arkadan çarptı. Arnavutköy Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında bu sabah askeri tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, şehidin eşi Fatma Yenier, ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Köroğlu, "Kendisine tevdi edilen emniyet ve asayiş görevini icra ederken elim bir olay neticesinde şehitlik mertebesine ulaşan muazzez şehidimiz Uzman Jandarma Dört Kademeli Ali Cenk Yenier'i edebi yolculuğuna uğurlamak, O'na son görevimizi ifa etmek üzere bir araya geldik. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bugün bu bayrak özgürce dalgalanıyorsa, vatan dediğimiz bu topraklarda insan olmanın onuruyla yaşıyorsak, bunları aziz şehitlerimize borçluyuz" dedi.  Törenin ardından, Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier'in Türk Bayrağına sarılı tabutu memleketi Adana'ya götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Yenier, bugün, Yüreğir Asri Mezarlığı Şehitlik kısmında toprağa verilecek. 

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