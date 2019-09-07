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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Can ÇELİK/ADANA (DHA)
07.09.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Yenier son yolculuğuna uğurlandı

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Kazada şehit olan Uzman Çavuş Yenier son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Havalimanı yolunda seyir halindeki TIR'a motosikletiyle arkadan çarparak şehit olan jandarma trafik timinde görevli Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier (35), memleketi Adana’da toprağa verildi.

İstanbul Motorize Jandarma Trafik Timi'nde görevli Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, dün İstanbul Havalimanı yolunda kullandığı motosikletiyle sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen TIR'a arkadan çarptı. Ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yenier, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Yenier son yolculuğuna uğurlandı
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier için bugün memleketi Adana'da tören düzenledi. Sabancı Merkez Camii’ndeki cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Yenier son yolculuğuna uğurlandı

Vali Demirtaş, cenaze boyunca yanından ayrılmadığı şehidin babası İzzet Yenier’i teselli etmeye çalıştı. Şehidin annesi Işıl Yenier ile eşi Fatma Yenier ise gözyaşlarına boğuldu. Yenier, törenin ardından Adana Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

 

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