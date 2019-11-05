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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN/KORGAN (Ordu), (DHA)
05.11.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Kazada ölen uzman çavuş, toprağa verildi

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Kazada ölen uzman çavuş, toprağa verildi

ORDU'nun Korgan ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden sürücü uzman çavuş Halil İbrahim Saymak (25), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çorum'da görev yapan uzman çavuş Halil İbrahim Saymak, izin alarak, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesine doğru yola çıktı. Saymak'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dün saat 20.00 sıralarında, ilçeye bağlı Çayırkent Mahallesi'ndeki evine yaklaşık 10 kilometre kala kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan Saymak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saymak'ın, hafta sonu yapılacak düğünü için yola çıktığı öğrenildi.

Kazada ölen uzman çavuş, toprağa verildi

Halil İbrahim Saymak için bugün ikindi vakti Çayırkent Mahallesi'ndeki Erocak Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Korgan Kaymakam Vekili ve Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Tonunay Başer, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Saymak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Askeri törenin ardından Halil İbrahim Saymak’ın cenazesi, götürüldüğü aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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