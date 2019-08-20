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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
20.08.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

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Kazada ölen tarım işçilerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen 7 kişinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Dün saat 13.00 sıralarında Acıgöl-Gülşehir karayolunun Yuva köyü mevkiinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan Musa Altınok yönetimindeki 50 ZB 455 plakalı minibüs, aynı yöne giden Ferhat Karaman idaresindeki 50 AG 452 plakalı TIR'a yandan çarpıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya şarampole yuvarlandı.

Minibüste sürücü Musa Altınok ile Nazlı Parmak (51), Yavuz Parmak (59), Dede Çaldır (44), Emmeni Hamid (45), Fatma Cuma (29) ve Visal Süleyman (15) hayatını kaybederken, 11 tarım işçisi yaralandı. Yaralıların, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Kazada ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ölen sürücü Musa Altınok ile işçiler Yavuz Parmak ve eşi Nazlı Parmak'ın cenazeleri Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi, Dede Çaldır'ın cenazesi Adana, Suriyeli Emmeni Hamid, Fatma Cuma ile Visal Süleyman'ın cansız bedenleri ise toprağa verilmek üzere ülkelerine gönderildi.

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