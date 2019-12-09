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Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/ BATMAN (DHA)
09.12.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Kazada ölen Songül'ün sınıfında yas

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Kazada ölen Songül'ün sınıfında yas

Batman'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 7'nci sınıf öğrencisi Songül Acar'ın ölümü (13) okulunu yasa boğdu. Gözyaşı döken arkadaşları, Songül'ün masasına karanfil bıraktı.

Kaza, Cumartesi akşamı Batman- Siirt çevre yolunda meydana geldi. Bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan, Ziya Gökalp Ortaokulu'nun 7'nci sınıf öğrencisi Songül Acar'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LK 8453 plakalı otomobil çarptı. Kazada Acar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ölen Songülün sınıfında yas
Songül'ün cenazesi, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyünde dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Songül'ün acı haberi, Ziya Gökalp Ortaokulu'ndaki arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları, Songül'ün masasına karanfil bırakıp, gözyaşı döktü. Gözyaşlarını tutamayan öğrencileri öğretmenleri teselli etti.

Kazada ölen Songülün sınıfında yas

 

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