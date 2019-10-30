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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
30.10.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Kazada ölen Said'in okulunda hüzün

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Kazada ölen Said'in okulunda hüzün

BURDUR'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Said Sabri Yanmaz (8), dün okulunda anıldı. Said Sabri Yanmaz'ın sırasına fotoğrafı konulurken, yanına gül ve karanfiller bırakıldı. Okuldaki 29 Ekim törenlerinde ise müzikli gösteriler iptal edildi.

Kaza, 27 Ekim Pazar günü Isparta- Antalya yolunun 13'üncü kilometresinde, Kazak Tünelleri yakınlarında meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Çünür TOKİ İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Said Sabri Yanmaz ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülen Said Sabri Yanmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OKULDA YAS

Said Sabri Yanmaz'ın acı haberini alan öğretmen ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. 3/D sınıfında eğitim-öğretim gören Yanmaz'ın sırasına fotoğrafı koyuldu. Öğretmen ve öğrenciler tarafından güller ve karanfiller bırakıldı. Okulun resmi internet sayfasına ise 'Başımız sağ olsun' başlığıyla yapılan açıklamada, "Isparta- Antalya karayolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada okulumuz 3/D sınıfı öğrencisi Said Sabri Yanmaz vefat etmiştir. Aldığımız acı haber sonrasında sınıf arkadaşları Said Sabri'nin sırasına karanfil bırakarak acılarını hafifletmeye çalıştı. Çünür TOKİ ailesi olarak acılı aileye, öğretmenimize ve sınıf arkadaşlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

29 EKİM'DE MÜZİKLE GÖSTERİLER İPTAL EDİLDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünde okulda planlanan kutlama programında müzikli gösteriler iptal edildi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şiirler okundu.

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