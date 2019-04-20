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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur AYDIN- Bilge AVCI/KÖPRÜBAŞI (Trabzon) (DHA)
20.04.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Kazada ölen oğlu için mevlit okutan babanın kalbi acıya dayanamadı

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Kazada ölen oğlu için mevlit okutan babanın kalbi acıya dayanamadı

İstanbul'da geçen ay otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren oğlu Ali Nadir Özkan (24) için Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde camide mevlit okutan Hasan Rıfkı Özkan (64), cami çıkışında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Ali Nadir Özkan'a, 26 Mart'ta Levent'te iddiaya göre yolda yürüdüğü sırada plakası ve sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen otobüs çarptı. Özkan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Nadir Özkan memleketi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

OĞLUNUN MEVLİDİ SONRASI ÖLDÜ

Üniversite öğrencisi Ali Nadir Özkan için ailesi dün Köprübaşı ilçesindeki Merkez Camii'nde mevlit okuttu. Berat Kandili'nde okutulan mevlidin ardından Ali Nadir Özkan'ın babası Hasan Rıfkı Özkan, cami çıkışında fenalaşarak yere yığıldı. Camide bulunanlar Hasan Rıfkı Özkan'a ilk müdahalede bulunurken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hasan Rıfkı Özkan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLECEK

Kazada kaybettiği oğlunun ölümünden 25 gün sonra yaşamını yitiren Hasan Rıfkı Özkan'ın acı haberi, yakınlarını ve ailesini yasa boğdu. Hasan Rıfkı Özkan'ın cenazesinin yarın Köprübaşı ilçesi Akpınar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından oğlunun kabrinin yanında toprağa verileceği belirtildi.

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