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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.09.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Kazada ölen makinistin oğlundan yürek burkan sesleniş

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içerisinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 makinist için memleketleri Eskişehir’de tören düzenlendi. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii (TÜLOMSAŞ) önünde düzenlenen törende, hayatını kaybeden Sedat Yurtsever’in 9 yaşındaki oğlu Egemen, babasının cenazesinin arkasından "Babacığım baba" diyerek hıçkırıklara boğuldu.

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  • Kazada ölen makinistin oğlundan yürek burkan sesleniş
  • Kazada ölen makinistin oğlundan yürek burkan sesleniş
  • Kazada ölen makinistin oğlundan yürek burkan sesleniş
  • Kazada ölen makinistin oğlundan yürek burkan sesleniş
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara’dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kılavuz trende bulunan makinistler Recep Tunaboylu ile Sedat Yurtsever olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren Eskişehirli makinistler için Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) önünde uğurlama töreni düzenlendi. Vefat haberi ile mesai arkadaşlarını yasa boğan iki makinist için düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Törende, hayatını kaybeden Recep Tunaboylu’nun eşi Melek Tunaboylu ve 5 yaşındaki kızı Ece, Recep Yurtsever’in eşi Nilgün Yurtsever, 9 yaşındaki oğlu Egemen ve 2 yaşındaki kızı Ezgi, cenazelerin başından bir an olsun ayrılmadı. Ayrıca törende dualar edilirken Tunaboylu ve Yurtsever için mesai arkadaşlarından helallik istendi. Hayatını kaybeden makinistlerin aileleri tören sırasında zaman zaman ayakta durmakta zorlanırken yakınları onlara destek aldı.

"BABACIĞIM BABA"

Törenin ardından makinistlerin cenazeleri sırayla kaldırıldı. Bu esnada, hayatını kaybeden Sedat Yurtsever’in 9 yaşındaki oğlu Egemen, babasının cenazesi kaldırılırken tabutun arkasından "Babacığım baba" diyerek hıçkırıklara boğuldu. Arkadaşlarının yardımıyla ayakta duran Egemen, gözyaşları içerisinde babasının tabutuna bakakaldı.

TÜLOMSAŞ’tan uğurlanan Recep Tunaboylu’nun cenazesi Yeşiltepe Mahallesi Recber Rıza Tarım Camii’nde, Sedat Yurtsever’in cenazesi ise Batıkent Mahallesi Seyrantepe Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuklarına uğurlanacak.
Uğurlama törenine Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Erol Arıkan ve merhumların çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.

Bilecikte kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü
Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü
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