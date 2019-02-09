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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.02.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Kazada ölen kızının başında gözyaşı döktü

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Kazada ölen kızının başında gözyaşı döktü

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Cuma Uluçay (32) ve yanında bulunan Merve Kılıç (26) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Merve Kılıç'ın babası gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolunun Garipçe mevkiinde meydana geldi. Nevşehir'den Kayseri yönüne giden Cuma Uluçay yönetimindeki 46 D 8540 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Kenan Demirel'in kullandığı 38 UY 2014 plakalı kargo TIR'i ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Cuma Uluçay ve yanında bulunan Merve Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesiyle olay yerine gelen Merve Kılıç'ın babası ve yakınları, başında gözyaşı döktü. Kılıç ve ağlayan yakınlarını, polis ve sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı.

Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da futbol oynayan Cuma Uluçay ile Merve Kılıç'ın cenazeleri, İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uluçay'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri, Kılıç'ın cansız bedeni ise, Nevşehir'in Avanos ilçesine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Kazada ölen kızının başında gözyaşı döktü


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