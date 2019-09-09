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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/DHA
09.09.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Kazada kayınpederini kaybeden gelinin feryadı

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Kazada kayınpederini kaybeden gelinin feryadı

ANTALYA'da, küçükbaşlarını otlatırken, dinlenmek için kaldırım taşına oturan Mustafa İpek (66), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza yerinde kayınpederinin cansız bedenine sarılmaya çalışan Arzu İpek, "Sen, benim tek arkadaşım, tek dostumdun. Ben sensiz ne yaparım?" diyerek, gözyaşı döktü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Bulvarı'nda meydana geldi. Caddenin sağ tarafındaki otlukta küçükbaşlarını otlatan Mustafa İpek'e, dinlenmek için oturduğu kaldırım taşında, sürücüsünün ismi bilinmeyen 07 VS 403 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otluk alana savrulan İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise otomobille kaçtı.

'SEN, BENİM TEK DOSTUMDUN'

Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa İpek'in çocukları ve yakınları, cansız bedeninin başında uzun süre gözyaşı döktü. Kayınpederinin yerdeki cansız bedenine sarılmaya çalışan Arzu İpek, "Sen, benim tek arkadaşım, tek dostumdun. Ben sensiz ne yaparım?" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.

Besicilikle uğraşan, 12 çocuk babası Mustafa İpek'in cansız bedeninin üzerine, kaza yerinde, sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye açıldı.

Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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