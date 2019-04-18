Kazada ağır yaralanan sürücüden 2 gün sonra acı haber
Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Esat Mağat (68), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 15 Nisan Pazartesi günü Denizli- Çivril yolu Hadim Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Çivril yönüne giden Esat Mağat'ın kullandığı 06 VKH 63 plakalı otomobil kontrolden çıkıp Sulama Birliği'nin tabelasına çarparak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Mağat, ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Mağat, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Sağlık görevlileri ise Mağat'ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esat Mağat, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam yaşamını yitirdi.
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