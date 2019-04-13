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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA), İHA
13.04.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Kaza yaptı, yardım edenin aracını çaldı; yol ortasında cesedi bulundu

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde kendi aracıyla kaza yapan ve kendisine yardım için duran Hüseyin M.'nin hafif ticari aracını çalıp, kaçan Murat Turgay'ın Adana'da yol ortasında cesedi bulundu. Turgay'ın plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor.

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  • Tarsusta araç çaldı, Adana’da ölü bulundu
  • Tarsusta araç çaldı, Adana’da ölü bulundu
  • Tarsusta araç çaldı, Adana’da ölü bulundu
  • Tarsusta araç çaldı, Adana’da ölü bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Murat Turgay, iddiaya göre saat 06.00 sıralarında Tarsus'ta 33 APH 11 plakalı aracıyla tek taraflı kaza yaptı. Bu sırada 38 RS 799 plakalı hafif ticari aracı ile yoldan geçen Hüseyin M., Murat Turgay'ın yanına gelip, yardım etmek istedi. Hüseyin M. kazalı araçla ilgilenirken Murat Turgay'ın, üzerinde kontak anahtarı bulunan hafif ticari araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Hüseyin M.nin ihbarı üzerine polis, Murat Turgay'ın kaçış güzergahında önlem aldı. 

ADANA'YA GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na giren ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına yakalanan Murat Turgay'ın Adana'ya geçiş yaptığı tespit edildi. Ekiplerin TAG Otoyolu'nda arama yaptığı sırada, Adana Şehir Hastanesi yakınlarında yol kenarında bir aracın park halinde bulunduğu ve bir kişinin de yol ortasında yaralı halde yattığı ihbarı geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, emniyet şeridinde park halindeki aracın, Hüseyin M.'ye ait hafif ticari araç, 56 metre uzağında yerde yatan kişinin ise Murat Turgay  olduğunu saptadı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Murat Turgay'ın öldüğü belirlenirken, araçta yapılan incelemede ise ön sağ camının içten dışarı doğru kırıldığı görüldü. Murat Turgay'ın aracı terk edip, kaçmak için yolun karşına geçtiği sırada plakası bilinmeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Murat Turgay'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Murat Turgay'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.  te yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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