Kaza yaptı, yaralanan kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Karabük'te polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan Recep B.'nin kontrolünden çıkan otomobil, kovalamaca sırasında takla atarak bir evin bahçesine girdi. Ters dönen araçtan çıkan Recep B., yaralanan kız arkadaşı Büşra İ.'yi bırakıp olay yerinden ayrıldı. Polis, kaçan Recep B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, 49 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Kanyon Köprü mevkisinde devriye gezen polis ekipleri, 78 AD 053 plakalı otomobilin sürücüsü Recep B.'yi durdurmak istedi.
Polisin 'Dur' ihtarına uyman Recep B. kaçmaya başladı. Bölgedeki çok sayıda polis ekibi de otomobili takibe aldı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sırasında Recep B.'nin kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak evin bahçesine girdi.
Ters dönen araçtan çıkan Recep B., kazada yaralanan kız arkadaşı Büşra İ.'yi bırakıp olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Büşra İ.'yi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, Büşra İ.'nin verdiği ifade doğrultusunda Recep B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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