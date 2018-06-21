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Kaza yaptı sonrasında sızıp kaldı…

İSTANBUL (İHA)
21.06.2018 - 10:39 | Son Güncelleme:

Kağıthane’de kaza sonrası araç içerisinde sızan sürücüyü polis güçlükle uyandırdı. Yol ortasındaki saksı dubalara çarparak duran alkollü sürücü araç içerisinde sızdı.

Kağıthane’de Nurtepe yokuşunda yolu ayıran saksılara çarparak duran alkollü sürücü Sedat Ş., araç içerisinde sızdı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, alkol dolayısıyla sızan sürücüyü güçlükle uyandırdı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi Nurtepe yokuşunda meydana geldi. İddiaya göre gece alkol kullanan iki arkadaş arabalarına binerek gezmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde alkolün etkisiyle araç sürücüsü Sedat Ş., yol ortasındaki saksı dubalara çarparak durdu. Kaza sonrası sürücü Sedat Ş., arabanın içerisinde sızarken, yan koltukta bulunan arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde sızan sürücü Sedat Ş.,’yi uyandırdı. Alkollü olmadığını iddia eden sürücü, yapılan alkol testinde 1.71 promil alkollü çıktı. Daha önce de böyle bir olaya karıştığı belirlenen sürücünün ehliyetine polis tarafından el konuldu. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

“Araç içerisinde uyuyor diye polisi aradım”

Kazayı polise haber verdiğini ifade eden İbrahim Gürel, “Sabah arkadaş beni aradı. Burada kaza var dedi. Aracın içerisinde iki arkadaş varmış. Biri kaçmış gitmiş. Biri de araç içerisinde hala uyuyor diye polisi aradım” diye konuştu.

Etiketler: son dakika , haberler
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