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    Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi

    Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA)
    25.02.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

    BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı’nda kavşaktan dönüş yapan otomobile İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait otobüs çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü yaralandı.İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışırken, akrabası da çalışmaları gözyaşları içerisinde izledi.

    Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kavşaktan Barbaros Bulvarı’na dönüş yapmaya çalışan Aylin İlayda Şen yönetimindeki 34 AK 8480 plakalı otomobile o sırada Barbaros Bulvarı’ndan Levent istikametine ilerleyen Mustafa Şengül yönetimindeki Ayazağa-Kabataş seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait otobüs çarptı. Kazada sürücü Aylin İlayda Şen otomobil içerisinde sıkıştı.

    KURTARMA ÇALIŞMALARINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sürerken, kazadan yara almadan kurtulan akrabası Emek Çalışır, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen sürücü Aylin İlayda Şen’in eşi ise Emek Çalışır’a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Yaralı sürücü bir süre sonra kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Şen, ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi


    KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

    Kazaya karışan otobüs sürücüsü Mustafa Şengül, "Ben orta şeritte ilerliyordum. Bana yeşil ışık yanıyordu bayan sürücüye ise kırmızı ışık yanıyordu. Bayan birden kavşaktan dönmeye kalkıştı bende otobüsü durduramadım ve çarptım. Otobüste yolcu yoktu otomobildeki bir kişi yaralandı".

    Etiketler: KAZA , trafik kazası , istanbul , son dakika
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