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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.01.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Korkunç kaza... Genç kadının panik anları

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Korkunç kaza... Genç kadının panik anları

İstanbul, Sultangazi’de bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza yapan motosikletin arkasında oturan kadın, olayın şiddetiyle otomobilin camına fırladı. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sultangazi ilçesi 50 Yıl Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa istikametinden Eski Edirne Asfaltı Caddesi yönüne seyir halinde olan motosiklet ile 34 KH 3873 plakalı otomobil çarpıştı. Sağ şeritten en sol şeride geçmek isteyen motosikletin arkasında oturan kadın, kazanın etkisiyle kendilerine çarpan aracın camına uçtu.

Otomobilin camına çarpan kadın yaralanırken, aracın ise camı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yerde yatan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, hasarlı araçlar çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. 

"ALLAH’TAN KAFASINDA KASK VARMIŞ”

Kazayı gördüğünde durup yardım eden motosiklet sürücüsü Oğuz Yalçın Yüksel, “Arkadaşlar motosikletle iki kişi en sağ şeritten gelip buradan 'U' dönüşü yapmak istemişler. Bu araçtaki arkadaşı da görememişler. Fark edemediler herhalde. Arkadaş da vurunca kaza olmuş. Motosikletin arkasındaki bayan arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Şoför arkadaşta bir sorun yok şimdilik. Şoför arkadaşta kask varmış. Arkadaşında da kask varmış Allah’tan kafasında. Kaskla beraber arabanın camını görüyorsunuz zaten. Arabanın camına vurmuş” dedi. 

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