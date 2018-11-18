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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
18.11.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Kaza yapan annesini görünce gözyaşlarına boğuldu

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Kaza yapan annesini görünce gözyaşlarına boğuldu

Balmumcu’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli bir sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralanan kadını gören küçük kızı ve motosikletli gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evinden çıkan kadın yolun karşısında markete giderek alışveriş yapmak istedi. Kadın bulvara geldiğinde dalgın olması nedeniyle kırmızı ışıkta yolun karşıya geçmeye çalıştı. Kadına o sırada Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan Erdinç Çekiç idaresindeki 34 BD 7428 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

KADININ KIZI VE MOTOSİKLETLİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan kaza sonrası babasıyla evden çıkan kadının küçük kızı, annesini yaralı halde yerde yatarken görünce gözyaşlarına boğuldu. Motosikletlinin de gözyaşlarının tutamadığı kazada, küçük kız bir kadın tarafından, “Korkma yavrum her şey iyi olacak” diye teselli edilirken, motosikletli genç ise vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Bir süre aksayan trafik daha sonra normale döndü.

“KADIN DALGINDI, MOTOSİKLETLİ BİR ANDA ÇARPTI”

Kazayı gören Ferhat ismindeki motosikletli kurye ise, "Kadın bayağı dalgındı zaten. Karşıya geçerken motosikletli korna çaldı, zaten motorcu frene asılır, asılmaz motosiklet kaydı kaskıyla beraber çarptı. O esnada kadın da yere düştü. Kadın bence şok geçiriyor, başka hiçbir şeyi yok. Çocuğu yanında yoktu, ben de karşı tarafta bekliyordum” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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