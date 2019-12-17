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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
17.12.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 5 bin lira ceza

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Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 5 bin lira ceza

BURDUR'da kullandığı araçla aydınlatma direğine çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 5 bin 38 lira ceza uygulandı, araç ise trafikten men edildi.

Burdur'da Ergin A.'nın (26) kullandığı otomobil, Şeker İşçi Evleri Topraklık Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ergin A. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Sürücünün yapılan kontrolde 0.85 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Toplam 5 bin 38 lira para cezası uygulanan sürücünün otomobili de trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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