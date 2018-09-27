Polis aracÄ±n iÃ§inde bu halde buldu, itfaiye gelip kurtardÄ±

Polis aracÄ±n içinde bu halde buldu, itfaiye gelip kurtardÄ±!
Konya'da demir korkuluklara Ã§arpan alkollÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼, uyuyakaldÄ±ÄŸÄ± otomobilinden itfaiye ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Konya'da bir parkÄ±n demir korkuluklarÄ±na Ã§arpan ve otomobilinde uyuyakalan alkollÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼, itfaiye ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â Â
Ufuk U. idaresindeki 42 ABP 934 plakalÄ± otomobil, merkez SelÃ§uklu Ä°lÃ§esi YazÄ±r Mahallesi ElmalÄ±lÄ± Hamdi Hoca Caddesi'ndeki Kanyon ParkÄ±nÄ±n demir korkuluklarÄ±na Ã§arptÄ±.Â Â Â Â Â Â
Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n, kapÄ±larÄ± kilitli olan otomobilde uyuyakaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. Ufuk U'yu uyandÄ±ramayan polis ekipleri, itfaiyeden yardÄ±m istedi.Â Â Â Â Â Â
Otomobilin camÄ±nÄ± kÄ±ran itfaiye ekipleri kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ± ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ uyandÄ±rdÄ±. AlkollÃ¼ olduÄŸu belirlenen ve olay yerinde bekletilen ambulansa gÃ¼Ã§lÃ¼kle bindirilen Ufuk U, alkol tespit cihazÄ± ile Ã¶lÃ§Ã¼me izin vermedi.Â Â Â Â Â Â
Daha Ã¶nce aynÄ± suÃ§tan ehliyetine el konulduÄŸu belirlenen Ufuk U, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.Â Â Â Â Â Â
Ä°fadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼len sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye, 4 bin 887 lira ceza yazÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
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