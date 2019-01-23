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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
23.01.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Kaza üstüne kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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Kaza üstüne kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Arnavutköy-Sultangazi yolunda seyir halinde olan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca da çarparak aralarından geçti. Ardından aynı yolda bir tır ile otomobil çarpıştı, sürücüleri ise birbirine girdi. Art arda yaşanan kazalar trafiği kilitledi, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy-Sultangazi yolu Eski Edirne Asfaltı üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 34 UY 3474 ve 34 YR 2744 plakalı araçların arasından geçmeye çalışan 34 LB 0667 plakalı otomobil sürücüsü 2 araca birden çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 UY 3474 ve 34 YR 2744 plakalı araçlar iki yana savrulurken, çarpan otomobil ise 70 metre ileride durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, 3 araçta da maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluşan yolda uzun araç kuyrukları oldu. 

“DİKKAT! BU ALANI SÜRÜCÜ GÖREMEZ”

Kaza yapan araçların kapattığı yolda trafik adım adım ilerlerken, bir otomobil ile tır sürücüsü çarpıştı. Kazanın ardından araçlarından inen 27 SU 729 plakalı tır sürücüsü ve 34 TN 8085 plakalı otomobildekiler sözlü tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsünün tırın kör noktasına girdiğini söyleyen tır şoförü Müftah Yeşiloğlu, “Burada ne yazıyor? ‘Dikkat bu alanı sürücü göremez’. Çık şimdi direksiyona otur bu taraf görünmez. Sağ tarafta şeridimde gidiyorum. Adam gelmiş bana vuruyor. Hem suçlu, hem güçlü. Trafik gelsin, herkes gelsin” dedi.

“SEN BANA HAKARET EDEMEZSİN”

Tartışma sırasında tır sürücüsüne ‘Sen bana hakaret edemezsin’ diye çıkışan ve Yeşiloğlu’nun otomobillerine arkadan vurduğunu iddia eden otomobil sürücüsünün annesi Safiye Caba ise, “Gidiyorduk geldi ‘pat’ diye vurdu. Arabanın içinde biz sallandık yani. Bayağı ses çıktı arabadan. Geldi arkadan vurdu. Bize vuruyor bir de bizi suçlu çıkarıyor. Bu kadar da olmaz ki ama ya” diye konuştu.

Sözlü tartışmaların ardından bir süre polis bekleyen taraflar, trafiğin neredeyse durduğu yolda daha fazla beklemeyerek kaza yerinden ayrıldı. Öncesinde kaza yapan araçların da çekiciyle götürülmesi sonucu yol trafiğe açıldı.

Kaza üstüne kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu


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