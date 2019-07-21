Kaza sonrasÄ± yumruklar havada uçuÅŸtu
Â Zonguldak'ta TIR ile otomobilin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± maddi hasarlÄ± kaza sonrasÄ± Ã§Ä±kan kavgada yumruklar havada uÃ§uÅŸtu.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re kaza, akÅŸam saatlerinde GazipaÅŸa Caddesi'nde meydana geldi. 67 EK 472 plakalÄ± TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ H.T (26) GazipaÅŸa istikametinden seyir halindeyken, aynÄ± istikamette seyir halindeki M.K.'nin (48) idaresindeki 67 EN 342 otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, kaza sonrasÄ±nda otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.K. ile TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ H.T. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. YaÅŸanan kavgada yumruklar havada uÃ§uÅŸtu. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.K. olayda kanlar iÃ§erisinde kalarak yaralandÄ±.Â
Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine trafik ekipleri ve 112 saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. 112 SaÄŸlÄ±k ekipleri Ã§enesinden yaralanan yaÅŸlÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.K.â€™ye olay yerinde ilk mÃ¼dahaleyi yaparak AtatÃ¼rk Devlet Hastanesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.Kâ€™nin ÅŸikayeti Ã¼zerine ise TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼ H.T. ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§lar Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla yoldan alÄ±ndÄ±. Ã–te yandan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.K.â€™nin durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
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