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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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21.07.2019 - 22:01, Son GÃ¼ncelleme:

Kaza sonrasÄ± yumruklar havada uçuÅŸtu

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Kaza sonrasÄ± yumruklar havada uçuÅŸtu

Â Zonguldak'ta TIR ile otomobilin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± maddi hasarlÄ± kaza sonrasÄ± Ã§Ä±kan kavgada yumruklar havada uÃ§uÅŸtu.Â

Edinilen bilgiye gÃ¶re kaza, akÅŸam saatlerinde GazipaÅŸa Caddesi'nde meydana geldi. 67 EK 472 plakalÄ± TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ H.T (26) GazipaÅŸa istikametinden seyir halindeyken, aynÄ± istikamette seyir halindeki M.K.'nin (48) idaresindeki 67 EN 342 otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, kaza sonrasÄ±nda otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.K. ile TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ H.T. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. YaÅŸanan kavgada yumruklar havada uÃ§uÅŸtu. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.K. olayda kanlar iÃ§erisinde kalarak yaralandÄ±.Â 

Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine trafik ekipleri ve 112 saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. 112 SaÄŸlÄ±k ekipleri Ã§enesinden yaralanan yaÅŸlÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.K.â€™ye olay yerinde ilk mÃ¼dahaleyi yaparak AtatÃ¼rk Devlet Hastanesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.Kâ€™nin ÅŸikayeti Ã¼zerine ise TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼ H.T. ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§lar Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla yoldan alÄ±ndÄ±. Ã–te yandan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.K.â€™nin durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

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