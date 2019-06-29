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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.06.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Kaza sonrası turistten 'pes artık' dedirten hareket

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Navigasyonun yanlış yola döndürmesi sonucu kendi şeridinden gelmekte olan taksiye çarpan Romanya uyruklu turist, takla atan araçtan sağ kurtulan taksi şoförüne Belek bölgesine nasıl gideceğini sordu.

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  • Kaza sonrası turistten pes artık dedirten hareket
  • Kaza sonrası turistten pes artık dedirten hareket
  • Kaza sonrası turistten pes artık dedirten hareket
  • Kaza sonrası turistten pes artık dedirten hareket
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza bugün öğle saatlerinde Arapsuyu Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Romanya'dan kendi aracıyla tatile gelen ve yanında ailesi bulunan bir turist navigasyonun (GPS) yönlendirmesiyle yanlış yola girdi.

Turist B.B. kontrolündeki CT 46 SAF plakalı otomobille, İ.T. kontrolündeki 07 T 3101 plakalı ticari taksiye çarptı. 

OTOMOBİLİN KAPORTASINI DÜZELTTİ

Taksi şoförü İ.T., çarpmanın etkisiyle havaya savrulan ve takla atarak ters halde refüje düşen araçtan şans eseri sağ çıktı. Kaza esnasında takside yolcu olmaması da ayrı bir şans oldu.

Olayda iki taraftan da ölen ve yaralanan olmadı. Olay yerine gelen trafik ekipleri trafiği kontrol altına alırken, diğer yandan da sürücülerin işlemleri yapıldı.

Taksi şoförü İ.T. araçtan nasıl sağ çıktığına hayret ederken, Romen turist B.B.'nin eşi ve iki çocuğu da şok içinde olup biteni izledi. İşlemleri tamamlanan taraflar ayrılırken, B.B.'nin Belek'e nasıl gidileceğini sorması "güler misin, ağlar mısın" dedirtti. B.B. binmeden önce de aracının sağını solunu kontrol etti. 

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