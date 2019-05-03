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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.05.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Kaza sonrası sürücüden şaşırtan hareket

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Kaza sonrası sürücüden şaşırtan hareket

Antalya’da kavşakta tramvay ile otomobil çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan yara almadan kurtulan sürücünün aracının zarar görmemiş parçalarını toplaması ise şaşkınlık oluşturdu.

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  • Tramvay ile çarpışan otomobil havada kaldı
  • Tramvay ile çarpışan otomobil havada kaldı
  • Tramvay ile çarpışan otomobil havada kaldı
  • Tramvay ile çarpışan otomobil havada kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aksu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı makinist Emrah Yıldırım kontrolündeki tramvay, Pınarlı durağında yolcuları indirdikten sonra 31 RN 106 plakalı E.Ç. kontrolündeki otomobil yan tarafından çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile tramvay ve otomobil yaklaşık 15 metre sürüklendi. Tramvayın yan tarafına vurarak tramvayla birlikte 15 metre sürüklenen otomobil ve içerisindeki sürücü, tramvay ile tramvaya elektrik akımının sağlandığı direk arasına sıkıştı. Sıkışan otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, arka tarafı ise havada kaldı.

Kazaya ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan ancak yara almayan sürücü E.Ç., sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sürücü E.Ç’nin bir süre sonra arabasının aküsünü, kırılmayan ön camını ve bazı parçalarını toplayarak kenara koyması kazayı izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu.

Tramvay ile elektrik direği arasına sıkışan otomobil ise yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Kaza esnasında otomobilin çarptığı bölümde yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, tramvayda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerinde önlem alan polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından otomobil ve tramvay kaza yerinden çekildi. Kaza nedeni ile Pınarlı-EXPO 2016 tramvay seferleri yaklaşık 1 saat yapılamadı. 

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