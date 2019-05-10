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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.05.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Kaza sonrası ortalık karıştı! Polisin silahını almaya çalıştı...

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Kaza sonrası ortalık karıştı! Polisin silahını almaya çalıştı...

TUZLA'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmakta zorluk çeken polis ekipleri havaya ateş ederek kavgayı sonlandırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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  • Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları böyle ayırdı
  • Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları böyle ayırdı
  • Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları böyle ayırdı
  • Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları böyle ayırdı
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Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre kırmızı ışıkta duramayan bir hafriyat kamyonu zincirleme trafik kazasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından sürücüler arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine taş atmaya başlayan ve giderek büyüyen kavga için olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırmak ve tarafları ayırmakta güçlük çekti. 

POLİSİN ELİNDEN SİLAHI ALMAYA ÇALIŞTI

Polis, grubu dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polisin havaya ateş ettiği sırada hafriyat kamyonu sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi ise polisin elinden silahı almaya çalıştı. Çevredeki bazı vatandaşlarda tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada uzun süre direnen ve polise zorluk çıkaran hafriyat kamyonu sürücüsü ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

 

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