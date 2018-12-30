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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eray GÖRGÜLÜ - ANKARA
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kaza hattına ‘sinyal’ düzenlemesi

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Kaza hattına ‘sinyal’ düzenlemesi

Ankara’da 9 kişinin öldüğü, 86 kişinin de yaralandığı hızlı tren faciasının ardından Ankara Gar-Eryaman YHT istasyonu arası, bir ay boyunca hızlı tren seferlerine kapatılacak. Bu sürede bir yandan kaza sırasında zarar gören köprünün tamiratını yapacak olan TCDD ekipleri, bir yandan da sinyalizasyon çalışmalarına hız verecek.

ANKARA’da 13 Aralık’ta meydana gelen kazanın ardından bir süre Eryaman YHT Garı’na çekilen, daha sonra tekrar Ankara Gar’dan yapılmaya devam edilen hızlı tren seferleri, 2 Ocak’tan itibaren yeniden Eryaman YHT Garı’na alınıyor. Yeni düzenlemeye göre, İstanbul, Eskişehir ve Konya hızlı tren seferleri, 1 Şubat’a kadar Eryaman YHT Garı’ndan yapılırken, yolcular Ankara Gar’a otobüslerle taşınacak.

TRENLERİN HIZI DÜŞTÜ

Kazanın ardından seferlerine devam eden hızlı trenler, Sincan’a kadar düşük hızda seyrediyor, sinyalizasyonlu bölgeye geldikten sonra normal hızına ulaşarak yoluna devam ediyordu. Bu şekilde sürdürülen seferlerde meydana gelen gecikmelerin önüne geçebilmek için TCDD Genel Müdürlüğü, seferlerin Eryaman YHT Garı’ndan yapılmasını kararlaştırdı. TCDD yetkilileri, yeni düzenlemenin kaza sırasında tahrip olan Marşandiz İstasyonu’nda yürütülecek tamirat çalışmaları nedeniyle yapıldığını belirtirken, Başkentray seferlerinin de akşam saat 21.00’den sonra çalışmayacağı öğrenildi. Hızlı tren seferlerinin yapılmayacağı bu bir aylık sürede, sinyalizasyon sisteminin imalat ve test çalışmalarına da hız verilirken, söz konusu hattın mümkün olan en kısa sürede sinyalizasyonlu bir şekilde çalışması sağlanacak.

ARTIK GİZLEMESİNLER

Yeni düzenlemenin yalnızca trenlerdeki ekran bilgilendirmeleriyle yapılmasını ve resmi kanallardan duyurulmamış olmasını eleştiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı Hasan Bektaş da şunları söyledi: “Hattı sinyalizasyon çalışması için kapatıyorlar ama bunu söylemekten çekiniyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD artık bir şeyleri vatandaştan gizlemeye çalışmasın. Gizledikçe daha da batıyorlar. Önceki gece, (cuma) yolcu gibi internet sitesinden 5 Ocak’a bilet almak istedim. Halen Ankara Gar’dan kalkacakmış gibi bilet kesiliyor. Makinist arkadaşlara halen bilgilendirme yapılmamış. 40 yıllık demiryolcuyum, böyle bir uygulama görmedim. Bu hattı artık sinyalizasyon çalışmasını bitirmeden açmamalılar. Ülkemizin güvenli demiryollarına ihtiyacı var.”

‘DEMİRYOLU HATLARIMIZIN TAMAMINI İYİLEŞTİRDİK’

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demiryolu hatlarının daha güvenli hale getirilmesi için elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerini geliştirdiklerini söyledi. Bakan Turhan, Rize’de valilik ziyaretinde, özetle şunları söyledi: "AK Parti hükümetleri işbaşına geldikten sonra demiryolu konusunu bir devlet politikası haline getirmiştir. Mevcut demiryolu hatlarının tamamını iyileştirdik. Şimdi bu hatlarımızın otomasyona geçme adına elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Yüzde 45'ini ülke genelinde tamamladık.” (AA)

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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