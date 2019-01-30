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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kaza hattına ışık ve elektronik makas

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Kaza hattına ışık ve elektronik makas

Ankara’da hızlı tren faciasının yaşandığı Ankara-Eryaman hattı, kısmi sinyalizasyon çalışması tamamlanarak açılacak. Ankara Gar çıkışı ile Eryaman Gar girişlerine konulacak birer sinyal lambası ile her iki garda da yaklaşık 5’er kilometrelik mesafe sinyalle kontrol edilebilirken, elle makas değiştirme uygulaması da kaldırılacak. Çalışmanın Şubat ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor. 

 

TCDD, Ankara’da Yenimahalle Marşandiz İstasyonu’nda 9 kişinin öldüğü 86 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Ankara-Eryaman hattını hızlı tren seferlerine kapatarak, sinyalizasyon çalışmalarına hız vermişti. TCDD, 1 Ocak’tan 2 Şubat’a kadar Konya ve Eskişehir seferlerinin Eryaman istasyonundan yapılacağını duyurmuştu.

YENİ HEDEF ŞUBAT SONU

Sinyalizasyon çalışmasının, hedeflenen 2 Şubat tarihine yetişmemesi nedeniyle, Ankara’da hızlı tren bir süre daha Eryaman istasyonundan hareket etmeye devam edecek. TCDD, önceki gün bu tarihi, internet sitesinden 9 Şubat olarak güncellerken, dün bu duyuruyu yayından kaldırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ise çalışmanın bir süre daha devam edeceğini, şubat ayı sonuna yetiştirilmesinin planlandığını söyledi.

BİRER SİNYAL LAMBASI

TCDD’nin sinyalizasyon çalışması bittiğinde, mevcut hatta sinyalizasyon şimdilik “kısmen” çalışacak. Ankara Gar çıkışı ile, Eryaman Gar girişine ilk etapta birer sinyal lambası konulurken, her iki gar girişinde yaklaşık 5 kilometrelik mesafe sinyalle kontrol edilebilecek. Tüm hattın sinyalli hale getirilmesi ise, birkaç ayı daha bulabilecek.

ELLE MAKAS KALKIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, Ankara Gar’da “elle makas değiştirme” yöntemi de yerini elektronik sisteme bırakacak. Ankara’dan çıkan hızlı trenlerin makası, kumanda masasından elektronik olarak değiştirilip, kontrol edilebilecek. Kumanda masası aynı zamanda, makas değiştirilen bölgelere kurulan kameralarla, hızlı trenin girdiği hattı kontrol edebilecek.

Yeni düzenlemeyi değerlendiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, “En başından beri söylüyoruz. Bu hat, sinyalsiz bir şekilde açılmamalıydı. Bakanlığın çalışması ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koyuyor. İki ay daha beklenseydi, bu hatta bu facia yaşanmayacaktı” dedi.

 

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