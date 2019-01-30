Kaza hattına ışık ve elektronik makas
Ankara’da hızlı tren faciasının yaşandığı Ankara-Eryaman hattı, kısmi sinyalizasyon çalışması tamamlanarak açılacak. Ankara Gar çıkışı ile Eryaman Gar girişlerine konulacak birer sinyal lambası ile her iki garda da yaklaşık 5’er kilometrelik mesafe sinyalle kontrol edilebilirken, elle makas değiştirme uygulaması da kaldırılacak. Çalışmanın Şubat ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor.
TCDD, Ankara’da Yenimahalle Marşandiz İstasyonu’nda 9 kişinin öldüğü 86 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Ankara-Eryaman hattını hızlı tren seferlerine kapatarak, sinyalizasyon çalışmalarına hız vermişti. TCDD, 1 Ocak’tan 2 Şubat’a kadar Konya ve Eskişehir seferlerinin Eryaman istasyonundan yapılacağını duyurmuştu.
YENİ HEDEF ŞUBAT SONU
Sinyalizasyon çalışmasının, hedeflenen 2 Şubat tarihine yetişmemesi nedeniyle, Ankara’da hızlı tren bir süre daha Eryaman istasyonundan hareket etmeye devam edecek. TCDD, önceki gün bu tarihi, internet sitesinden 9 Şubat olarak güncellerken, dün bu duyuruyu yayından kaldırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ise çalışmanın bir süre daha devam edeceğini, şubat ayı sonuna yetiştirilmesinin planlandığını söyledi.
BİRER SİNYAL LAMBASI
TCDD’nin sinyalizasyon çalışması bittiğinde, mevcut hatta sinyalizasyon şimdilik “kısmen” çalışacak. Ankara Gar çıkışı ile, Eryaman Gar girişine ilk etapta birer sinyal lambası konulurken, her iki gar girişinde yaklaşık 5 kilometrelik mesafe sinyalle kontrol edilebilecek. Tüm hattın sinyalli hale getirilmesi ise, birkaç ayı daha bulabilecek.
ELLE MAKAS KALKIYOR
Yeni düzenlemeyle birlikte, Ankara Gar’da “elle makas değiştirme” yöntemi de yerini elektronik sisteme bırakacak. Ankara’dan çıkan hızlı trenlerin makası, kumanda masasından elektronik olarak değiştirilip, kontrol edilebilecek. Kumanda masası aynı zamanda, makas değiştirilen bölgelere kurulan kameralarla, hızlı trenin girdiği hattı kontrol edebilecek.
Yeni düzenlemeyi değerlendiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, “En başından beri söylüyoruz. Bu hat, sinyalsiz bir şekilde açılmamalıydı. Bakanlığın çalışması ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koyuyor. İki ay daha beklenseydi, bu hatta bu facia yaşanmayacaktı” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle