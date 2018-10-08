‘Kayyum’ yankıları
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam kampında Mart 2019’daki yerel seçimle ilgili, “Bu seçimlerde de teröre bulaşmış olanlar, olur ya sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim şu olsun bu olsun yok. Anında gereğini yapıp kayyım tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok” sözleri siyasette yankı buldu. CHP ve HDP yöneticileri, Erdoğan’ın yaklaşımının demokrasiye güveni zedelediğini savunurken, MHP yönetimi destek verdi.
Erdoğan’ın çıkışına partilerden yapılan değerlendirmeler şöyle:
ŞARTLARI BELLİDİR
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Böyle bir sözü bir cumhurbaşkanı söyler mi? Belediye başkan adayı olmanın şartları bellidir. Sabıkası söz konusu ise olamaz. Hukuk devletlerinde belediye başkanı adayı teröre bulaşmışsa aday olamıyor. Ama aday olup seçiliyorsa ‘Kayyım atarız’ demek demokrasi dışı yönetiliyor demek. Seçmen bilmeli ki bir kişi aday oluyorsa, bırakın teröre bulaşmayı, hakkında kanıtlanmış bir iddianın olmaması gerek. Teröre bulaştığını kimden öğreniyor, kendi kanaat notu mu veriyor?
LİSTE VERSİNLER
HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen: 6 milyon oy alan bir partinin hangi adayının meşru olup olmadığına bir başka parti karar veremez. Böyle yaklaşıyorlarsa bir akreditasyon uygulaması yapsınlar, liste versinler, ona göre adaylar belirlensin. Ya da hiç seçim yapmasınlar, AKP aday göstermesin, kayyımlık için iş başvurusu alsın. Erdoğan tarafından sarf edilen sözler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Anayasa’nın da hiçbir anlamı olmadığını ilan etmektir. Burada hukuki tabirler kullanılmamıştır. ‘Teröre bulaşmak’ hukuken ne anlama gelir? Böyle muğlak tabirlerle korku oluşturmak, seçmen iradesinin tezahürünü engellemeye çalışmak Türkiye’ye büyük bir haksızlıktır. Sandık dışında yöntemlere tenezzül etmek seçimi, siyaseti, demokrasiyi hiçleştirmektir.
BAŞTAN UYARDI
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Terör örgütleriyle bağlantısı olanların elbette bu tür görevlerde tutulmaması gerekiyor. İster belediye başkanı olsun, ister kamu görevlisi olsun... İşin özü terör bağlantısında ısrar edenlere asla taviz verilmemesi. Sayın Cumhurbaşkanı baştan bir uyarı yaptı. Herkes adam gibi aday çıkartsın. Türkiye terör örgütlerinden çok çekti. Hendek olaylarında verdikleri zararın boyutları ortaya çıktı.
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