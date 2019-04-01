Kayyımdan AK Parti’ye
2014’te HDP’de bulunan ve son dönemde kayyım yönetiminde olan Ağrı, Şırnak, Bitlis AK Parti’ye geçti. Ağrı’da AK Partili Savcı Sayan yüzde 55, Şırnak’ta AK Partili Mehmet Yarka yüzde 61 oyla kazandı.
Şırnak’ta AK Partili adaya yönelen seçmen, belediye meclisinde ise yüzde 55 oranıyla HDP’yi tercih etti. Şırnak’ta AK Parti’nin meclis oyu yüzde 32’de kaldı. Kayyım yönetiminde olan Mardin, Van, Ağrı ve Şırnak’ta AK Parti oylarını arttırdı. Mardin’de AK Parti yüzde 41, Van’da yüzde 42.5 oy aldı. Önceki yerel seçimde AK Parti, Mardin’de yüzde 37, Van’da yüzde 41, Ağrı’da yüzde 37 ve Şırnak’ta yüzde 17 oy almıştı. Bitlis belediyesini de yüzde 44 oyla AK Parti’den Nasrullah Tanğlay kazandı.
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